Giancarlo Cauteruccio è morto | era una figura chiave del teatro d’avanguardia a Firenze

È scomparso Giancarlo Cauteruccio, figura significativa del teatro d’avanguardia a Firenze. Regista, scenografo e attore, ha contribuito in modo importante allo sviluppo del panorama culturale della città e del teatro italiano. La sua presenza ha lasciato un’impronta duratura nel mondo teatrale, distinguendosi per il suo impegno e la sua creatività. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il patrimonio culturale fiorentino e nazionale.

Morto il regista e attore di teatro Giancarlo Cauteruccio - E' morto oggi nella sua Calabria il regista, scenografo e attore Giancarlo Cauteruccio: nato il 2 luglio 1946 a Marano Marchesato (Cosenza) aveva poi vissuto per decenni a Firenze, dopo esserci arriva ... ansa.it

Morto il regista Giancarlo Cauteruccio, protagonista della scena teatrale italiana - È scomparso Giancarlo Cauteruccio, regista e scenografo di fama internazionale; tra i suoi ultimi lavori la regia di Strati portata al Teatro Politeama di Catanzaro. catanzaroinforma.it

Con profondo dolore apprendo la scomparsa di Giancarlo Cauteruccio. Giancarlo è stato e resta un maestro del teatro contemporaneo, un artista radicale, libero, visionario, che ha portato la Calabria sulla scena nazionale e internazionale senza piegarla - facebook.com facebook

