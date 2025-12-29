Il 1 gennaio 2026, alle ore 17.30, Castiglion Fiorentino ospita il tradizionale concerto del Toscana Gospel Festival, giunto alla 29ª edizione. Un’occasione per dare il benvenuto al nuovo anno con musica di qualità, in un evento che rappresenta un punto di riferimento nel panorama gospel italiano. L’appuntamento si svolge nella cornice della città, offrendo a residenti e visitatori un momento di ascolto e condivisione.

Giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 17.30, Castiglion Fiorentino festeggia il 2026 con il tradizionale concerto del Toscana Gospel Festival, la rassegna gospel più importante d’Italia, giunta alla 29ma edizione. Il concerto è in programma al Teatro Comunale Mario Spina e protagonista sarà il coro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - The Women of God a Castiglion Fiorentino per il benvenuto al 2026

Leggi anche: The Women of God al Mario Spina di Castiglion Fiorentino per il benvenuto al 2026

Leggi anche: Castiglion Fiorentino: il bando per la realizzazione del drappo del Palio dei Rioni 2026

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Domenica 21 Dicembre ore 18: AMERICAN CHRISTMAS GOSPEL: Women of God @ Teatro Apollo di Lecce; American Christmas Gospel - Women of God - Eventi nel Salento - Lecce; Gospel festival, Capodanno allo Spina; Bintar Gospel Festival: a Roana (VI) il primo festival di gospel americano di montagna.

The Women of God al Mario Spina di Castiglion Fiorentino per il benvenuto al 2026 - Il Toscana Gospel Festival chiude la sua 29ma edizione giovedì 1 gennaio 2026 al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino (ore 17. msn.com