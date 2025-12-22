Guido Castelli commissario straordinario alla ricostruzione post-terremoto in Appennino | FdI e FI sostengono la nomina

Il Governo, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, ha predisposto lo schema di decreto per la nomina del senatore Guido Castelli a Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023. Per l’evento è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

guido castelli commissario straordinario alla ricostruzione post terremoto in appennino fdi e fi sostengono la nomina

