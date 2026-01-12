Caso Zappi | 13 mesi di squalifica per il numero uno degli arbitri e l’Aia rischia il commissariamento

Il caso Zappi, che ha portato a 13 mesi di squalifica per il principale arbitro italiano, mette sotto pressione i vertici dell’Aia. La questione evidenzia le criticità del settore arbitrale, già segnato dalle recenti proteste di giocatori e allenatori. La situazione rischia di compromettere l’immagine e la stabilità dell’intera associazione, aprendo la strada a possibili interventi di commissariamento.

Per il mondo arbitrale non c'è pace. Alle proteste di giocatori e allenatori per l'operato dei fischietti italiani sui campi di gioco si aggiunge ora il caso Zappi, che scuote i vertici dell' Aia. Il presidente dell'Associazione italiana arbitri, Antonio Zappi, è stato infatti squalificato per 13 mesi dal Tribunale federale nazionale per le presunte pressioni esercitate sui vertici degli.

Caso arbitri, 13 mesi di inibizione per Antonio #Zappi che però non decade da presidente dell' #AIA Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi è stato squalificato in primo appello per 13 mesi da Tribunale Federale Nazionale. È stata accolta x.com

Un’indagine da 250 pagine mette sotto accusa il presidente AIA Antonio Zappi per presunte dimissioni indotte e pressioni su dirigenti arbitrali. Tra accuse, ritrattazioni e scontri istituzionali, il caso rischia di travolgere la governance del mondo arbitrale italiano: - facebook.com facebook

