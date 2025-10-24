Quel portachiavi incuriosisce la Polizia è un tirapugni | dopo il controllo al parco spuntano i coltelli
Andava in giro con un tirapugni come portachiavi: denunciato dalla Polizia di Stato un italiano di 53 anni. Gli agenti dell’Ufficio Volanti del commissariato di Cesena, mentre svolgevano un controllo all’interno di un parco cittadino, sono stati incuriositi da un uomo che aveva con sé un insolito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
