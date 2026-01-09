Carnevale 2026 a Empoli tutte le info

Il Carnevale 2026 ad Empoli si presenta come un’occasione per riprendere le tradizioni e vivere momenti di festa in città. Dopo la prima edizione del 2025, che ha segnato il ritorno delle celebrazioni, l’evento si propone di consolidare questa tradizione, offrendo iniziative adatte a tutta la famiglia. Ecco tutte le informazioni utili per partecipare e vivere al meglio questa festa.

Nel 2025 è stata la prima edizione che ha riportato le feste di Carnevale in città, dopo anni di sospensione. Per il 2026 ritorna con tre sabati di festa a Empoli la seconda edizione, intitolata Un altro Carnevale - Sotto lo stesso cielo.Il 24 gennaio, il 7 e il 21 febbraio 2026 saranno giornate.

