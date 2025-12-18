Carnevale mugellano – 313ª edizione

Il Carnevale Mugellano torna a Borgo San Lorenzo con la sua 313ª edizione, confermandosi come una delle tradizioni più longeve e amate della Toscana. Un evento ricco di colori, allegria e storia, che coinvolge tutta la comunità e attira visitatori da vicino e lontano. Un’occasione unica per vivere le radici e la vivacità di un appuntamento che attraversa generazioni.

Il Carnevale Mugellano torna a Borgo San Lorenzo con la sua 313ª edizione, una delle manifestazioni popolari più longeve della Toscana.Cinque appuntamenti animeranno Piazza Dante con musica, spettacoli, sfilate, coriandoli e intrattenimento dedicato a grandi e piccini. Un evento che unisce. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

