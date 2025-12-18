Carnevale mugellano – 313ª edizione
Il Carnevale Mugellano torna a Borgo San Lorenzo con la sua 313ª edizione, confermandosi come una delle tradizioni più longeve e amate della Toscana. Un evento ricco di colori, allegria e storia, che coinvolge tutta la comunità e attira visitatori da vicino e lontano. Un’occasione unica per vivere le radici e la vivacità di un appuntamento che attraversa generazioni.
Il Carnevale Mugellano torna a Borgo San Lorenzo con la sua 313ª edizione, una delle manifestazioni popolari più longeve della Toscana.Cinque appuntamenti animeranno Piazza Dante con musica, spettacoli, sfilate, coriandoli e intrattenimento dedicato a grandi e piccini. Un evento che unisce. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Via alla nona edizione del “Premio Capitello”: il riconoscimento al prefetto Carnevale
Leggi anche: Si accendono i motori per i 400 anni del Carnevale: aperte le prevendite per l’edizione 2026
Domenica 14 dicembre ti aspettiamo a The Lodge Farm per un brunch in pieno stile mugellano, immerso nell’atmosfera della fattoria. Dalla visita agli animali al biberon dei vitellini, fino alla possibilità di richiedere il nostro menu bistecca: una mattina pensata - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.