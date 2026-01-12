Carcere di Bergamo nuove aggressioni agli agenti con pugni e morsi

Nel carcere di Bergamo, si sono verificati nuovi episodi di violenza, con due agenti penitenziari aggrediti da un detenuto. L’uomo ha colpito un agente con pugni e ha morduto un vice-ispettore al braccio. Questi episodi sottolineano le difficoltà crescenti nelle strutture detentive e la necessità di misure adeguate per garantire la sicurezza degli operatori.

Bergamo. In carcere si è consumata una nuova aggressione ai danni di due poliziotti penitenziari, vittime di atti di violenza da parte di un detenuto che, oltre a colpire un agente con pugni, ha sferrato un morso al braccio di un vice-ispettore. Sono ancora frammentarie le notizie in merito alla dinamica dei fatti in questione: le ragioni sono ancora in corso di accertamento. Anche il reparto detentivo femminile è stato teatro di una grave aggressione perpetrata da una detenuta ai danni di un’agente, che ha riportato una prognosi di 30 giorni. Sabato scorso, infine, altri 5 agenti sono stati aggrediti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Un chilo di cocaina stretta al petto, sferra calci, pugni e morsi: l'Arma lo porta in carcere Leggi anche: Carcere, presunte aggressioni: chiesti 7 rinvio a giudizio, anche a 3 Agenti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Violenza in carcere a Bergamo, agenti feriti. I sindacati: «Servono interventi immediati». Carcere di bergamo, nuove aggressioni agli agenti con pugni e morsi - Il sovraffollamento ha raggiunto quota 185%, con 589 detenuti e con un agente ogni tre detenuti, meno di un terzo del numero richiesto ... bergamonews.it

Violenza in carcere a Bergamo, agenti feriti. I sindacati: «Servono interventi immediati» - Violenza nel carcere di Bergamo negli ultimi giorni: diversi agenti di polizia penitenziaria sarebbero stati aggrediti e costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. ecodibergamo.it

Il 18 dicembre 1977 viene presentato ufficialmente alle autorità e alla stampa il nuovo carcere di Bergamo in via Monte Gleno; in un articolo-intervista di una giovanissima Barbara Palombelli con il direttore Rocco Trimboli su “L’Europeo”, nel 1983 si leggeva c - facebook.com facebook

