Un chilo di cocaina stretta al petto sferra calci pugni e morsi | l' Arma lo porta in carcere
Un chilo di cocaina nella borsa termica. La teneva stretta al petto nella fuga, come se proteggesse un figlio. Per contro, ai carabinieri che lo inseguivano ha sferrato calci e pugni prendendo perfino a morsi le braccia e i corpi, dopo la folle fuga, fermato, immobilizzato e accompagnato in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
