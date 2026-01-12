Cantina&Cultura riparte dopo le festività natalizie con Grazia De Gennaro
Dopo le festività natalizie, Cantina&Cultura riprende il suo percorso a Salerno, con l'intervento di Grazia De Gennaro. Il format, ideato da Cantina Verace, propone incontri che combinano cultura ed enogastronomia, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio locale. Gli eventi si svolgono presso la sede di via Antonio Maria De Luca, offrendo un'occasione di approfondimento e scoperta del territorio.
Nuovi appuntamenti per Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del nostro territorio.Ad aprire il nuovo ciclo, dopo le vacanze natalizie, il 14 gennaio alle 19, sarà Grazia De. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
