Pomeriggio insieme a Ronchis si riparte dopo le feste natalizie
Domenica 11 gennaio, alle ore 14, si riprende l’attività pomeridiana a Ronchis, dopo le festività natalizie. L’Amministrazione comunale, la Commissione Insieme per gli Anziani e la Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo hanno organizzato un evento dedicato alla comunità locale, offrendo un'occasione di incontro e condivisione. L’iniziativa mira a rafforzare i legami tra i cittadini e a riprendere le tradizionali attività del territorio.
L'Amministrazione comunale di Ronchis e la Commissione Insieme per gli Anziani, in collaborazione con la Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, hanno organizzato per domenica 11 gennaio, dalle 14.30 alle 17.00, nell' Oratorio Parrocchiale, Pomeriggio insieme, un incontro per ritrovarsi, fare due. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
