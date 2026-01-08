Pomeriggio insieme a Ronchis si riparte dopo le feste natalizie

Domenica 11 gennaio, alle ore 14, si riprende l’attività pomeridiana a Ronchis, dopo le festività natalizie. L’Amministrazione comunale, la Commissione Insieme per gli Anziani e la Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo hanno organizzato un evento dedicato alla comunità locale, offrendo un'occasione di incontro e condivisione. L’iniziativa mira a rafforzare i legami tra i cittadini e a riprendere le tradizionali attività del territorio.

