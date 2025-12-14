Coppa di Natale 2025 a Sabaudia il canottaggio e la canoa insieme sul Lago di Paola

La Coppa di Natale 2025 si è svolta questa mattina sul Lago di Paola a Sabaudia, offrendo un emozionante incontro tra canottaggio e canoa. L'evento, che ha coinvolto atleti di diverse età, ha sottolineato l'importanza dello sport e della tradizione in un'atmosfera festosa.

Sabaudia, 13 dicembre 2025 – Questa mattina a Sabaudia, il lago di Paola è stato il palcoscenico della Coppa di Natale 2025. Un’edizione speciale, quella di quest’anno, perché per la prima volta il Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Canottaggio ha aperto le porte della manifestazione ai cugini della canoa, organizzando insieme al Comitato Lazio della Federazione Italiana Canoa Kayak un unico grande evento. I Presidenti Regionali Anna Maria Cacciotti e Sabrina Rossi, insieme ai rispettivi Comitati e a tutte le Società partecipanti, hanno messo in piedi una vera e propria festa dello sport in cui canottieri e canoisti, con spirito di condivisione e fratellanza, hanno dato vita a gare entusiasmanti, tutte applaudite dal numeroso pubblico accorso sulle rive del lago. Cdn.ilfaroonline.it Coppa di Natale, canoa e canottaggio protagonisti sul lago di Paola a Sabaudia - Questa mattina, sabato 13 dicembrem, a Sabaudia, il lago di Paola è stato il palcoscenico della Coppa di Natale 2025. latinaoggi.eu

Coppa di Natale: alleanza tra remo e pagaia - Tutto è pronto sul lago di Paola a Sabaudia: il bacino lacustre sabato ospiterà la tradizionale kermesse remiera denominata “Coppa di Natale”. corrieredellosport.it

Lazio: che bella la Coppa di Natale 2025! tinyurl.com/4h8k8zw3 #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio x.com

Domenica la carovana del circuito ACSI di nuoto Lombardia si trasferirà a Melzo, per l’ultimo appuntamento dell’anno, dove ci sarà di scena la 5.a Coppa di Natale, ospiti della Silver Sport. #AcsiNuoto #Melzo #CoppadiNatale #Nuoto #TerzoTempoSportMaga - facebook.com facebook

PICANHA FATTA IN CASA CON SALSA CIMICIURRI mamma mia che bomba! #picanha #carne #meatlovers

Video PICANHA FATTA IN CASA CON SALSA CIMICIURRI mamma mia che bomba! #picanha #carne #meatlovers Video PICANHA FATTA IN CASA CON SALSA CIMICIURRI mamma mia che bomba! #picanha #carne #meatlovers