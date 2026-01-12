Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul possesso di droga

Can Yaman, attore turco, ha condiviso su Instagram una foto davanti al Colosseo, segnando il suo ritorno in Italia. La didascalia fa riferimento alla recente vicenda a Istanbul, dove è stato fermato e poi rilasciato in giornata in relazione a un’indagine sulla droga. La pubblicazione mira a chiarire la posizione dell’attore e a confermare il suo ritorno nel paese.

L’attore turco Can Yaman, fermato venerdì a Istanbul per un’indagine di droga e rilasciato in giornata, ha postato su Instagram una foto di lui davanti al Colosseo per dare notizia del suo rientro in Italia. "Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul possesso di droga Leggi anche: Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul suo arresto Leggi anche: Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce la notizia dell'arresto: "Ma vi pare" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul suo arresto; Can Yaman posa davanti a Colosseo e smentisce notizie: “Fake news su di me; Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce la notizia dell'arresto: Ma vi pare; Can Yaman, su Instagram il messaggio alla stampa italiana: 'Non fate copia-incolla dalla Turchia'. Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul possesso di droga - Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo", ha scritto l' ... gazzettadelsud.it

Can Yaman posa davanti a Colosseo e smentisce notizie: “Fake news su di me" - Can Yaman torna a Roma e si rivolge alla stampa italiana per negare il suo coinvolgimento nell'indagine per droga aperta a Istanbul. tg24.sky.it

Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul suo arresto - L'attore turco Can Yaman, fermato ieri a Istanbul per un'indagine di droga e rilasciato in giornata, ha postato su Instagram una foto di lui davanti al Colosseo per dare notizia del suo rientro ... msn.com

#CanYaman posa davanti a Colosseo e smentisce notizie: 'Fake news' x.com

L’attore #CanYaman ricompare a Roma, “Fake news su di me” - scrive sui social - “Non seguite la stampa”. E smentisce il possesso di droga. #Tg1 Anna Milan - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.