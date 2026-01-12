Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul possesso di droga

Da feedpress.me 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Can Yaman, attore turco, ha condiviso su Instagram una foto davanti al Colosseo, segnando il suo ritorno in Italia. La didascalia fa riferimento alla recente vicenda a Istanbul, dove è stato fermato e poi rilasciato in giornata in relazione a un’indagine sulla droga. La pubblicazione mira a chiarire la posizione dell’attore e a confermare il suo ritorno nel paese.

L’attore turco Can Yaman, fermato venerdì a Istanbul per un’indagine di droga e rilasciato in giornata, ha postato su Instagram una foto di lui davanti al Colosseo per dare notizia del suo rientro in Italia. "Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

can yaman posa davanti al colosseo e smentisce le notizie sul possesso di droga

© Feedpress.me - Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul possesso di droga

Leggi anche: Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul suo arresto

Leggi anche: Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce la notizia dell'arresto: "Ma vi pare"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul suo arresto; Can Yaman posa davanti a Colosseo e smentisce notizie: “Fake news su di me; Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce la notizia dell'arresto: Ma vi pare; Can Yaman, su Instagram il messaggio alla stampa italiana: 'Non fate copia-incolla dalla Turchia'.

can yaman posa davantiCan Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul possesso di droga - Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo", ha scritto l' ... gazzettadelsud.it

can yaman posa davantiCan Yaman posa davanti a Colosseo e smentisce notizie: “Fake news su di me" - Can Yaman torna a Roma e si rivolge alla stampa italiana per negare il suo coinvolgimento nell'indagine per droga aperta a Istanbul. tg24.sky.it

can yaman posa davantiCan Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul suo arresto - L'attore turco Can Yaman, fermato ieri a Istanbul per un'indagine di droga e rilasciato in giornata, ha postato su Instagram una foto di lui davanti al Colosseo per dare notizia del suo rientro ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.