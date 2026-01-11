Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce la notizia dell' arresto | Ma vi pare

Can Yaman ha pubblicato un messaggio su Instagram per smentire le voci circa un suo presunto arresto a Ankara, che avevano circolato sui media italiani. L’attore turco, immortalato davanti al Colosseo, ha ribadito con chiarezza di non essere coinvolto in alcuna vicenda giudiziaria. La sua comunicazione mira a chiarire la situazione e a contrastare le notizie infondate che hanno circolato in queste ore.

Un messaggio che ha un chiaro destinatario, la stampa italiana. L'attore turco Can Yaman smentisce con un post su Instagram la notizia del suo presunto arresto (e del quasi immediato rilascio) nell'ambito di una retata della polizia di Ankara contro il traffico e il consumo di sostanze. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul suo arresto Leggi anche: Can Yaman smentisce l’arresto, le prime parole dell’attore: “Non fate copy paste” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul suo arresto - L'attore turco Can Yaman, fermato ieri a Istanbul per un'indagine di droga e rilasciato in giornata, ha postato su Instagram una foto di lui davanti al Colosseo per dare notizia del suo rientro ... msn.com

Can Yaman posa davanti a Colosseo e smentisce notizie: “Fake news su di me" - Can Yaman torna a Roma e si rivolge alla stampa italiana per negare il suo coinvolgimento nell'indagine per droga aperta a Istanbul. tg24.sky.it

Can Yaman, su Instagram il messaggio alla stampa italiana: "Non fate copia-incolla dalla Turchia" - “Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! tg.la7.it

