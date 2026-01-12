Can Yaman dopo l' arresto arriva a Roma e smentisce le accuse per droga

Dopo le recenti notizie, Can Yaman è tornato a Roma, smentendo le accuse di droga con le immagini che lo ritraggono davanti al Colosseo. L’attore ha scelto di condividere alcuni momenti del suo ritorno sui social, confermando la propria presenza nella capitale italiana. La vicenda ha suscitato attenzione e curiosità, ma Yaman si mostra sereno e deciso a chiarire la propria posizione.

Can Yaman è atterrato a Roma, gli scatti davanti al Colosseo condivisi su Instagram non lasciano spazio a dubbi. L'attore è stato rilasciato dopo l'arresto per droga a Istanbul ed è tornato in Italia."Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità. Pero voi.

“Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze, in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose?”: Can Yaman si difende dopo ... - L'attore turco arrestato e rilasciato durante un blitz antidroga a Istanbul torna in Italia e respinge le accuse sui social ... ilfattoquotidiano.it

Can Yaman rompe il silenzio dopo l’arresto: “Stampa italiana, basta fake news”/ La foto davanti al Colosseo - Can Yaman torna sui social dopo l'arresto in Turchia e il rilascio: le prime parole dell'attore e l'appello alla stampa italiana ... ilsussidiario.net

La droga, l'arrivo della polizia e il volo per l'Italia: Can Yaman parla per la prima volta dopo lo scandalo - facebook.com facebook

Can Yaman parla per la prima volta dopo il caso droga in Turchia x.com

