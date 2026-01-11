Can Yaman smentisce le accuse e avverte la stampa italiana

Can Yaman chiarisce di non essere stato arrestato a Istanbul e smentisce le notizie diffusesi recentemente sulla stampa italiana. La star turca, attualmente a Roma, ha confermato di essere al sicuro e di non aver subito alcun provvedimento giudiziario. Questa dichiarazione mira a fare chiarezza su quanto circolato, sottolineando l’importanza di verificare le fonti prima di diffondere notizie.

Can Yaman è stato arrestato e poi rilasciato a Istanbul? Tutte fake news, a raccontarlo proprio la star turca che si trova a Roma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Arrestato in Turchia Can Yaman, rilasciato dopo l’interrogatorio: le accuse contro l’attore; ?Mbappé indagato per violenza sessuale in Svezia, lui smentisce: «Fake news». E il ct Deschamps lo difende: «Distinguete il vero dal falso».

Can Yaman, il preparatore atletico svela tutto: la verità sull’acqua e le accuse di droga - Smentite del preparatore atleticoCan Yaman finisce al centro di voci infondate: il suo preparatore atletico interviene per spegnere ogni illazione. assodigitale.it

can yaman smentisce accuseCan Yaman risponde alle polemiche dopo il presunto arresto e torna in Italia: «Niente droga, è una bufala» – Cosa è successo - Can Yaman torna a Roma e smentisce le news diffuse ieri dalla stampa turca dopo un'operazione antidroga a Istanbul. msn.com

can yaman smentisce accuseCan Yaman torna a Roma e smentisce l'arresto. L'attore rompe il silenzio: le sue parole - L'attore turco è riapparso sui social per fare chiarezza sulle voci arrivate stamattina dalla Turchia: "Non fate copy paste". libero.it

