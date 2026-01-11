Dopo l’arresto di Can Yaman in Turchia e le successive voci riguardanti presunte assunzioni di droga, il preparatore atletico Emiliano Novelli ha diffuso una dichiarazione ufficiale per chiarire la posizione dell’attore. Novelli ha ribadito l’assenza di qualsiasi coinvolgimento di Yaman in attività illecite, contribuendo a fare luce sulla vicenda e a contrastare le indiscrezioni non confermate.

Il preparatore atletico di Can Yaman interviene dopo l’arresto in Turchia Dopo l’arresto di Can Yaman in Turchia, che ha suscitato molte polemiche e speculazioni sulla sua possibile assunzione di droghe, Emiliano Novelli, preparatore atletico dell’attore turco, ha parlato per fare chiarezza. Novelli, che ha lavorato con Yaman per la preparazione fisica in vista del . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Can Yaman e le voci di droga: il preparatore atletico smentisce le accuse

Leggi anche: Can Yaman dopo l’arresto per droga, parla il suo preparatore atletico: “Cosa faceva davanti a me”

Leggi anche: “Se Can Yaman assume droghe? Impossibile, non avrebbe mai retto il ritmo della preparazione per Sandokan. Davanti a me non prendeva nemmeno integratori, solo acqua”: parla il preparatore atletico Emiliano Novelli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Can Yaman arrestato e poi liberato in Turchia: l'attore coinvolto in un'inchiesta su traffico e consumo di droga; Arrestato a Istanbul l'attore Can Yaman, l'accusa: traffico e consumo di droga - Quotidiano La Voce; Attrici, modelli, influencer: altri 7 vip fermati con Can Yaman; Can Yaman arrestato (e rilasciato) per “consumo di droga”. Il blitz, la soffiata e cosa sappiamo dell’indagine.

Can Yaman e la droga, "non avrebbe retto gli allenamenti per Sandokan" - Allenamenti estenuanti, disciplina assoluta e nessuno sgarro: il preparatore di Can Yaman difende l’attore dopo le voci sull’arresto e l’uso di droghe ... corrieredellosport.it