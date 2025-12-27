US Open 2026 | date dal 1° turno alla finale dove si vedrà in tv e streaming

Dal 30 agosto al 13 settembre i riflettori del mondo tennistico saranno puntati su Flushing Meadows per lo US Open 2026, quarto e ultimo Slam della stagione. A New York si giocherà il secondo Major sul cemento dell’anno dopo l’appuntamento inaugurale di Melbourne e gli eventi successivi in programma sulla terra rossa di Parigi e sull’erba di Londra. Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka si presenteranno ai nastri di partenza della 146ma edizione dello US Open da campioni in carica, con l’obiettivo di firmare rispettivamente il bis ed una sensazionale tripletta. Lo spagnolo proverà a bissare il successo ottenuto nel 2025 battendo in finale Jannik Sinner, mentre le bielorussa è reduce da due vittorie consecutive a New York. 🔗 Leggi su Oasport.it

