Calciomercato Ternana Diego Foresti | Interesse per Andrea Cagnano Il futuro di Simone Leonardi

Nel contesto del calciomercato della Ternana, il Direttore dell’area tecnica Diego Foresti ha condiviso alcune informazioni riguardanti le strategie di acquisto e cessione della società. Tra le novità, si parla dell’interesse per Andrea Cagnano e del futuro di Simone Leonardi, elementi chiave per la rosa della squadra. Questi aggiornamenti offrono uno sguardo sulle prossime mosse della Ternana in vista della nuova stagione.

Il Direttore dell'area tecnica Diego Foresti ha fornito alcuni dettagli sulla campagna acquisticessioni della Ternana. In occasione della presentazione dell'attaccante Giuseppe Panico ha confermato l'interesse per Andrea Cagnano: "Tuttavia al momento siamo fermi nella trattativa" ha dichiarato.

