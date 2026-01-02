Ternana oggi inizia il mercato invernale E Diego Foresti gestirà le trattative

Oggi prende il via il mercato invernale della Ternana, con Diego Foresti incaricato di gestire le trattative. Nel frattempo, la squadra prosegue gli allenamenti con attenzione alla preparazione tattica in vista della prossima sfida contro il Livorno. Un periodo importante per il club, che punta a rafforzarsi e a mantenere un buon rendimento in campionato.

Inizia la sessione invernale di mercato, con essa anche il Foresti-bis. Intanto, la squadra intensifica la preparazione tattica in vista della gara con il Livorno. Oggi si aprono ufficialmente le contrattazioni (termineranno il 3 febbraio) e la Ternana è pronta ad agire "nel rispetto del principio di ragionevolezza – come si legge in uno dei recenti comunicati della proprietà rossoverde – e delle indicazioni tecniche fornite esclusivamente dal mister Fabio Liverani". Sarà Diego Foresti, nuovo direttore responsabile dell’area tecnica, a condurre le trattative e non è ancora chiaro se al suo fianco agirà il diesse Carlo Mammarella, come accaduto nell’estate 2024 quando, nonostante le gravi problematiche e incognite societarie, venne consegnata al tecnico Ignazio Abate una rosa di altissimo valore che arrivò a un passo dalla Serie B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

