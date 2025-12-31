Calciomercato Ternana le priorità di Diego Foresti | prime cessioni e rinnovo di Francesco Donati
L’amministratore unico della Ternana, Fabio Forti, ha annunciato l’intenzione di avviare una campagna di mercato mirata a rafforzare la squadra dal punto di vista tecnico. Le priorità di Diego Foresti comprendono le prime cessioni e il rinnovo di Francesco Donati, con l’obiettivo di migliorare la qualità del team in vista della stagione. La strategia si concentrerà su operazioni che possano contribuire a un miglioramento complessivo della rosa.
“Condurre la campagna acquisti finalizzata a migliorare tecnicamente la prima squadra”. La nota diffusa dall’amministratore unico della Ternana Fabio Forti non lascia fugare molti dubbi. Sarà Diego Foresti ad occuparsi del mercato in entrata ed uscita, sbloccato proprio nella giornata di martedì. 🔗 Leggi su Today.it
