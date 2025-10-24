sull’indisponibilità. Brutte notizie per Antonio Conte in vista del big match contro l’Inter. Rasmus Hojlund non sarà della partita. L’attaccante danese non ha recuperato dal problema fisico che lo affligge e dovrà quindi dare forfait per l’attesissima sfida di domani pomeriggio, in programma alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona e valida per l’ottava giornata di Serie A. Per il centravanti ex Manchester United si tratta del terzo stop consecutivo. Come riportato da Sky Sport, Hojlund non ha ancora smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva già costretto a saltare la precedente gara di campionato contro il Torino e, soprattutto, la disastrosa trasferta europea di Champions League sul campo del PSV Eindhoven. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli, altri guai per Conte: assenza pesantissima nello scontro diretto contro l’Inter. C’è la conferma definitiva