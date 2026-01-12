Stasera su Rai Uno debutta la nuova serie “La Preside”, interpretata da Luisa Ranieri. La produzione, composta da quattro puntate, racconta le sfide di una dirigente scolastica a Caivano, un contesto complesso ma ricco di possibilità di riscatto. La serie si propone di offrire uno sguardo rispettoso e realistico sulle realtà scolastiche e sociali, affrontando temi di attualità con sobrietà e attenzione.

Tempo di lettura: 3 minuti Da stasera Rai 1 propone in prima serata ‘ La Preside ’, nuova serie televisiva interpretata da Luisa Ranieri, articolata in quattro appuntamenti. La fiction, diretta da Luca Miniero, prende spunto dalla storia di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano diventata simbolo di impegno civile e lotta alla dispersione scolastica. La protagonista della serie si chiama Eugenia Liguori ed è una preside determinata, capace di mettere la scuola al centro di una battaglia quotidiana per il futuro dei ragazzi di un territorio complesso. Accanto a Ranieri recitano Alessandro Tedeschi, Francesco Zenga, Ludovica Nasti, Pasquale Brunetti, Loris De Luna, Claudia Tranchese, Brunella Cacciuni, Tony Laudadio e Ivan Castiglione, in un racconto corale che intreccia storie personali, difficoltà sociali e desiderio di riscatto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caivano, scuola e riscatto: Luisa Ranieri è ‘La Preside’, stasera su Rai Uno

