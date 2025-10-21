La Preside | Luisa Ranieri è il riscatto di Caivano in una serie Rai ispirata a una storia vera

Una scuola nell’epicentro del degrado, una preside con la missione di riscattare un intero territorio attraverso l’istruzione. È “La Preside”, nuova serie Rai con Luisa Ranieri, ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano che ha trasformato un istituto simbolo di abbandono in un baluardo di speranza. La fiction, prodotta da Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, andrà in onda in prima serata su Rai 1. Luisa Ranieri veste i panni di Eugenia Liguori, una dirigente scolastica passionale e ostinata al suo primo incarico da preside. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “La Preside”: Luisa Ranieri è il riscatto di Caivano in una serie Rai ispirata a una storia vera

