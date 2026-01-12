Buffon | La mano di Spalletti sulla Juve è inequivocabile ed evidente Scudetto? Dico che…
Gianluigi Buffon ha commentato l'influenza di Luciano Spalletti sulla Juventus, sottolineando come il suo operato si manifesti chiaramente nella squadra. La discussione sul possibile scudetto si inserisce in questo quadro, con l'ex portiere che esprime il suo punto di vista senza enfasi, offrendo un'analisi obiettiva sulla situazione attuale del club e le strategie di Spalletti.
Buffon: «La mano di Spalletti sulla Juve è inequivocabile ed evidente. Scudetto? Dico che.». Le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero. A margine dell’evento “Teatro dei campioni” tenutosi a Genova, Gianluigi Buffon, attuale capo delegazione della Nazionale italiana e leggenda della Juve, ha concesso una lunga intervista ai media presenti. L’ex numero uno bianconero ha analizzato il momento attuale della Serie A, soffermandosi in particolare sulla risalita della Juventus di Luciano Spalletti e sulle prospettive scudetto del club torinese. L’analisi di Buffon: l’impatto di Spalletti. Secondo Buffon, il percorso della Juventus in questa stagione va contestualizzato guardando alla solidità delle dirette avversarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
