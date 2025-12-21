Juventus ecco la mano di Spalletti | c’è un dato inequivocabile che esalta il lavoro del tecnico
subentrato a Tudor. La metamorfosi della Juventus in questa fase centrale della stagione è ora certificata dai numeri, che descrivono una vera e propria inversione di tendenza rispetto a un avvio di campionato balbettante e ricco di incertezze. La squadra bianconera con Spalletti sta finalmente trovando quella continuità di risultati che era mancata nella prima parte dell’anno, trasformando i dubbi in qualche certezza. Il dato statistico è inequivocabile: la Juventus ha vinto sei delle ultime sette partite tra tutte le competizioni, incassando una sola sconfitta in questo parziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juventus, Comolli al lavoro per accontentare Spalletti: il tecnico ha chiesto due rinforzi precisi. Ecco le ultimissime
Leggi anche: Spalletti Juventus, la prima volta in bianconero del tecnico: ecco tutti i retroscena che vi siete persi dallo stadio Zini – VIDEO di Andrea Bargione
Valentini: “Juve, si vede la mano di Spalletti. Openda e David non sono prime punte” - Antonello Valentini è stato ospite di Tmw Radio nel settimanale appuntamento con l'Editoriale. tuttomercatoweb.com
Yildiz e Conceiçao: le chiavi di Spalletti per riportare la Juve in alto - L'ex ct azzurro, nel corso della sua carriera, ha saputo esaltare i calciatori di maggior tecnica. msn.com
Juventus, Spalletti: “La maglia bianconera si indossa per vincere. Contro il Napoli sarà un esame” - L’allenatore tornerà al Maradona, lo stadio dove vinse lo Scudetto con gli azzurri tre stagioni fa, ma questa volta sedendo ... gianlucadimarzio.com
Per la Juventus, quella di ieri sera non era una partita come le altre. Era un passaggio chiave. Un bivio vero della stagione. E la risposta è arrivata forte e chiara. Esame superato. La mano di Luciano Spalletti si è vista tutta, senza bisogno di effetti speciali. Una - facebook.com facebook
Messaggio forte della Juventus si comincia a vedere la mano di Spalletti. Benissimo McKennie Yildiz Thuram Locatelli e Bremer. E siccome è Natale ha segnato persino Openda #JuventusRoma x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.