Gianluigi Buffon ha commentato il momento della Juventus durante l’evento Teatro dei Campioni a Genova. Secondo il capitano, la squadra sta mostrando segnali di crescita e il’impronta di Spalletti è evidente. Le sue parole offrono una prospettiva chiara sulla stagione bianconera e sul percorso verso il vertice della classifica.

Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Italia, ha parlato a margine dell’evento Teatro dei Campioni a Genova, offrendo una lettura netta sul momento della Juventus e sulla corsa al vertice. L’ex portiere bianconero non usa giri di parole: la Juve sta crescendo e il segno dell’allenatore è evidente, anche se il ritardo accumulato pesa. “Sono partiti con un piccolo gap da recuperare. Farlo contro squadre come Inter e Napoli diventa complicato. Qualche pareggino può aver fatto storcere la bocca, ma la mano di Spalletti è inequivocabile ed evidente. La Juve è in grande crescita: se fossimo ai nastri di partenza, potrebbe giocarsi lo Scudetto”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Buffon: “Juve in crescita, la mano di Spalletti è evidente”

Leggi anche: Hanno già la data di scadenza, l’errore è evidente: Spalletti li manda via dalla Juve

Leggi anche: Juventus, Buffon: “Spalletti uomo giusto per la Juve.”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Buffon: "La mano di Spalletti è inequivocabile ed evidente, la Juve per lo Scudetto c'è" - Gianluigi Buffon, ex portiere e oggi capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato ai media presenti a margine dell'evento 'Teatro dei campioni' a Genova. tuttojuve.com