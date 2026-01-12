Buffon | Juve in crescita la mano di Spalletti è evidente
Gianluigi Buffon ha commentato il momento della Juventus durante l’evento Teatro dei Campioni a Genova. Secondo il capitano, la squadra sta mostrando segnali di crescita e il’impronta di Spalletti è evidente. Le sue parole offrono una prospettiva chiara sulla stagione bianconera e sul percorso verso il vertice della classifica.
Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Italia, ha parlato a margine dell’evento Teatro dei Campioni a Genova, offrendo una lettura netta sul momento della Juventus e sulla corsa al vertice. L’ex portiere bianconero non usa giri di parole: la Juve sta crescendo e il segno dell’allenatore è evidente, anche se il ritardo accumulato pesa. “Sono partiti con un piccolo gap da recuperare. Farlo contro squadre come Inter e Napoli diventa complicato. Qualche pareggino può aver fatto storcere la bocca, ma la mano di Spalletti è inequivocabile ed evidente. La Juve è in grande crescita: se fossimo ai nastri di partenza, potrebbe giocarsi lo Scudetto”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
