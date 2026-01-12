Bruna l’oratorio che commuove e interroga | a Guardiagrele la prima dell’opera firmata da Dalfovo e Andretti

Da chietitoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 28 dicembre a Guardiagrele è andata in scena la prima dell’oratorio

Emozione, riflessione e grande partecipazione per la prima esecuzione dell’oratorio Bruna, andata in scena lo scorso 28 dicembre al Teatro di Guardiagrele. Un’opera intensa, firmata dai compositori Stefano Dalfovo e Federica Andretti, che intreccia musica, parola e memoria, dedicata alla piccola. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Leggi anche: Il fantasma dell’Opera all’oratorio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.