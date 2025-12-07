Prima della Scala l’esperto promuove il titolo scelto | Un’opera scomoda che interroga non è mera celebrazione

Milano, 7 dicembre 2025 – “Un atto dovuto di riconoscimento a Šostakovi? e di responsabilità del Teatro alla Scala. Invece di rifugiarsi in un titolo rassicurante, si sceglie un’opera scomoda ”: lo sottolinea Alberto Bentoglio, professore di Storia del Teatro e dello Spettacolo dell’Università Statale di Milano.  N el cinquantenario della morte di Šostakovi?  la Scala inaugura la Stagione con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Che cosa significa per lei questa scelta? “Per me è un atto dovuto di riconoscimento a Šostakovi? e di responsabilità del Teatro alla Scala. Invece di rifugiarsi in un titolo rassicurante, si sceglie un’opera scomoda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

