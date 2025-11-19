Il fantasma dell’Opera all’oratorio

Negri Ce l’avevamo sotto casa. Cine e teatro dell’oratorio, due gusti due baci. Il primo film visto in sala era stato un peplum ruspante, “L’ira di Achille”: condizionò i giochi del cortile per una quindicina di giorni nel derby omerico Achei contro Troiani, Achille contro Ettore. L’Iliade si studiava - per sommi capi – alle Medie, il cui alto sapere, a noi delle elementari, arrivava disperso dai fratelli maggiori. E chi era figlio unico si arrangiava. Detto del cinema, resterebbe poco da dire del teatro: in braghe corte non abbiamo ricordi di commedie, neppure di un Arlecchino a mezzo servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

