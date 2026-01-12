Brivido finale ma la Vigor regge

Nel match tra Giulianova e Vigor, il risultato finale è uno zero a zero, con la Vigor che mantiene la sua solidità in trasferta. La partita, disputata secondo il modulo 3-5-2, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, senza che nessuna delle due riuscisse a trovare il varco decisivo. Un risultato che mantiene inalterate le rispettive posizioni in classifica, evidenziando l’efficacia difensiva di entrambe le formazioni.

GIULIANOVA 0 VIGOR 0 GIULIANOVA (3-5-2): Vandelli, Morri, Pertosa, Vuillermoz, Panzera, Esposito, Scarsella, Misuraca (28’st De Silvestro), Bolondi (37’st Fiaschi), Martiniello (37’st Carbonelli), Odianose (19’st Chiarella). All. Pergolizzi. VIGOR (3-5-2): Novelli, Tomba, Magi Galluzzi, Urso, De Marco, Grandis, Tonelli (30’st Subissati), Caprari (35’st Parrinello), Beu, Braconi, Alonzi (38’st Balleello). All. Clementi. Arbitro: Trombello di Como. Note – Ammoniti: Pertosa (G), Odianose (G), Beu (V), Grandis (V), Carbonelli (G) Spettatori 700 (circa 80 da Senigallia) GIULIANOVA Nonostante le difficoltà, legate agli infortuni, la Vigor strappa un punto di platino al " Fadini " di Giulianova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brivido finale, ma la Vigor regge Leggi anche: Musetti col brivido ma approda in finale ad Atene: Korda superato in tre set Leggi anche: Fortitudo, che brivido: la Libertas Livorno cede solo nel finale Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ricordi di Parigi – Edmondo De Amicis | Audiolibro completo | Viaggio nell’anima della Ville Lumière Secondo pareggio consecutivo per il Milan con brivido nel finale di partita Fiorentina e Genoa, due gare simili, in cui i rossoneri raccolgono 1 punto, che sa paradossalmente di punto guadagnato #FiorentinaMilan #Allegri - facebook.com facebook Cavs, brivido contro Denver decimata: serve la zampata finale di Garland #NBA | #pianetabasket x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.