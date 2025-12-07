Fortitudo che brivido | la Libertas Livorno cede solo nel finale

Bolognatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Flats Service Fortitudo Bologna vince una battaglia al cardiopalma contro la Bi.Emme Service Libertas Livorno con il punteggio di 66-64, ma quanta sofferenza nel finale! Dopo aver dominato il cuore della partita, la Effe ha rischiato una rimonta clamorosa, salvandosi solo grazie alla solidità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

