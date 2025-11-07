Musetti col brivido ma approda in finale ad Atene | Korda superato in tre set

Lorenzo Musetti non ha sbagliato, nonostante qualche difficoltà, ed è approdato in finale ad Atene in questo 2025: le ATP Finals di Torino ora sono nelle sue mani. Lorenzo Musetti c’è: in semifinale non ha sbagliato e ha superato Korda per approdare in finale ad Atene. Finale prevista sabato alle ore 16:00 contro Novak Djokovic. Musetti conquista la finale ad Atene: se la vedrà con Djokovic per un posto alle Finals. Per superare Korda a Musetti sono servite 2 ore e 22 minuti. Il carrarino ha chiuso la semifinale con il punteggio di 6-0, 5-7, 7-5. Nonostante il brivido dopo tre set ha chiuso i conti e ha conquistato la finale. 🔗 Leggi su Sportface.it

Argomenti simili trattati di recente

Vittoria con brivido per Musetti ? Wawrinka mette in difficoltà Musetti che però riesce a vincere in rimonta e a mantenere vive le speranze di qualificazione alle Nitto ATP Finals @bmwitalia - facebook.com Vai su Facebook

Musetti col brivido ma approda in finale ad Atene: Korda superato in tre set - Musetti non ha sbagliato, nonostante le difficoltà, ed è approdato in finale ad Atene: le ATP Finals di Torino sono nelle sue mani ... sportface.it scrive

Musetti è in finale ad Atene: battuto Korda, sfiderà Djokovic per il sogno Finals - Lorenzo ha vinto nel 2021 a Lione e nel 2022 al 1000 di Madrid, mentre lo statunitense è uscito vittorioso dal confronto ... Come scrive corrieredellosport.it

Rassegna stampa – prosegue il sogno Finals per Musetti. Si interrompe invece per Errani-Paolini - Rassegna stampa | La rassegna stampa di giovedì 6 novembre: Lorenzo non molla ribaltato Wawrinka il sogno Finals è vivo (Iara); Musetti avanti con brivido (Sepe); Errani- Secondo ubitennis.com