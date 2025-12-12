Dalla caduta al trionfo | Federica Brignone Sarò portabandiera ai Giochi

Federica Brignone, campionessa di sci alpino, annuncia di essere stata scelta come portabandiera per i prossimi Giochi olimpici. Da un infortunio che sembrava averla fermata, ha trovato la forza di reagire e di tornare in vetta, trasformando una difficile esperienza in un traguardo personale e sportivo.

AGI - "È il sogno che si realizza. Dal giorno dell'infortunio è stata la motivazione per lottare e rialzarmi. Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini da sempre e ancora di più in questi mesi. Ringrazio il presidente Buonfiglio per avermi concesso l'onore di essere la Portabandiera alle Olimpiadi in Italia". Sono le parole di Federica Brignone dopo la conferma da parte del Coni di essere stata nominata uno degli alfieri dell'Italia Team ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Brignone sarà portabandiera il prossimo 6 febbraio alla cerimonia di apertura in concomitanza con quella di Milano, a Cortina d'Ampezzo assieme al giocatore di curling Amos Mosaner, campione olimpico a Pechino 2022 nella prova mista assieme a Stefania Constantini. Agi.it © Agi.it - Dalla caduta al trionfo: Federica Brignone "Sarò portabandiera ai Giochi"

Il 30 novembre 2024 la caduta nel gigante sulla "Superstar", oggi la 67esima perla in uno slalom di CdM e l'allungo in classifica, per il primo trionfo a pochi km da casa: per Mikaela Shiffrin la tappa di Copper Mountain è stata davvero speciale, cominciata con l - facebook.com Facebook

Brignone premiata ai Gazzetta Awards: “Sto benissimo”, Milano-Cortina nel mirino - Federica Brignone riceve il premio “Leggenda” ai Gazzetta Awards e guarda a Milano- Da sportface.it

Federica Brignone torna sugli sci e sogna il rientro in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 - La vincitrice della Coppa del Mondo di sci 2025 è rientrata sulla neve a distanza di otto mesi dal grave incidente ai Campionati Italiani ... Riporta affaritaliani.it

Federica Brignone Crash Val di Fassa Italian National Championships 2025

Video Federica Brignone Crash Val di Fassa Italian National Championships 2025 Video Federica Brignone Crash Val di Fassa Italian National Championships 2025