Federica Brignone rivede la neve | a Cervinia riparte la rincorsa a Milano-Cortina
Nel giorno in cui la fiamma olimpica torna a brillare a Olimpia, un altro segnale di luce arriva dalle montagne italiane. A Cervinia, infatti, è tornata a sorridere Federica Brignone, una delle icone di Milano-Cortina 2026, che dopo il grave infortunio di oltre otto mesi fa ha finalmente rimesso gli sci ai piedi. Un gesto semplice, quasi ordinario per chi vive sulla neve, ma che per la campionessa valdostana vale come una promessa: la strada verso il recupero è ancora lunga, ma la voglia di tornare a competere non si è mai spenta. A 237 giorni dalla caduta che ai Campionati Italiani Assoluti dello scorso aprile le ha causato la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, la detentrice della Coppa del Mondo generale ha affrontato la sua prima uscita in pista. 🔗 Leggi su Iltempo.it
