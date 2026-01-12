Bresh per la prima volta live in Europa | Parigi Londra e Barcellona

Bresh, artista italiano di grande successo, si appresta a esibirsi per la prima volta in Europa. Dopo aver ottenuto riconoscimenti e un album certificato Platino, sarà in scena a Parigi, Londra e Barcellona tra aprile 2026. Questi concerti rappresentano una tappa importante nel suo percorso artistico, offrendo al pubblico europeo l’opportunità di scoprire dal vivo la sua musica.

Milano, 12 gen. (askanews) – Dopo un 2025 che l'ha consacrato come uno degli artisti più apprezzati, con la pubblicazione dell'album "Mediterraneo" (certificato Platino) e le incredibili date nei palasport del "Mediterraneo Tour", Bresh è pronto a conquistare anche il 2026! Per la prima volta, infatti, sarà protagonista di 3 date in Europa: il 12 aprile al Café De La Danse a Parigi, il 14 aprile alla Scala di Londra e il 15 aprile al Razzmatazz di Barcellona. A luglio, invece, sarà il momento di Mare Mostrum: quattro imperdibili date al Porto Antico di Genova, che vedranno l'artista tornare a esibirsi live nella sua città.

