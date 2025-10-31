Il migliore hotel d’Europa non è a Parigi o Londra ma sul Lago di Como
Nella classifica dei migliori 50 hotel al mondo, il Passalacqua del Lago di Como perde il podio e si assesta in quarta posizione, ma è comunque il primo albergo d'Europa. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
