Sinner batte Shelton | per la prima volta è in semifinale a Parigi| Fine 6-3 6-3
L'azzurro supera l'americano e adesso punta la finale. Per tornare numero uno al mondo deve solo vincere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Tennis Agli ottavi del Masters 1000 di Parigi, Jannik #Sinner batte Francisco #Cerundolo per 7-5, 6-1. L'azzurro sarà di nuovo in campo oggi, per giocarsi l'accesso alla semifinale, contro l'americano Ben #Shelton #RolexParisMasters Foto Ansa - facebook.com Vai su Facebook
Sinner batte Cerundolo 7-5, 6-1 e vola ai quarti a Parigi: sfiderà Shelton. Sonego ko con Medvedev - X Vai su X
Sinner-Shelton, diretta Atp Parigi: i quarti di finale di Jannik in tempo reale - Il campione azzurro affronta il tennista statunitense per l'accesso in semifinale nell'ultimo torneo 1000 della stagione. Segnala tuttosport.com
Atp Parigi, Jannik Sinner in campo contro Ben Shelton. LIVE - L’azzurro gioca i quarti del Masters 1000 parigino per la prima volta in carriera e sfida lo statunitense Ben Shelton per conquistare la sua 51esima vittoria stagionale e assicurarsi un posto in ... Secondo tg24.sky.it
Sinner batte Cerundolo a Parigi-Bercy e vola ai quarti contro Shelton. Poi l’ammissione a fine match - Il numero 2 al mondo batte Francisco Cerundolo e raggiunge i quarti di finale nel torneo francese per la prima volta. ilfattoquotidiano.it scrive