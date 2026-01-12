Brescia ladri tagliano le inferiate e rinchiudono il cane ma vengono beccati dai proprietari
A Brescia, alcuni ladri hanno forzato le inferiate e rinchiuso il cane all’interno della casa, ma sono stati scoperti dai proprietari. L’episodio ha causato danni e disagi, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza domestica. Per aggiornamenti e dettagli, continua a seguire le notizie di DayItalianews.
Inferriate tranciate, vetri in frantumi, stanze sottosopra e cassetti svuotati. È lo scenario che si sono trovati davanti i proprietari di una casa al Villaggio Prealpino, quartiere residenziale di Brescia, dopo un tentativo di furto avvenuto nella serata di mercoledì 7 gennaio. I malviventi, prima di rovistare nell'abitazione, hanno anche chiuso a chiave il cane di famiglia in cucina, probabilmente per evitare che potesse abbaiare e attirare l'attenzione dei vicini. L'ingresso forzato e l'isolamento del cane. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini avrebbero tagliato l'inferriata di una finestra e rotto il vetro, riuscendo così a introdursi in casa senza essere notati.
