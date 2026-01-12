Brescia ladri tagliano le inferiate e rinchiudono il cane ma vengono beccati dai proprietari

A Brescia, alcuni ladri hanno forzato le inferiate e rinchiuso il cane all’interno della casa, ma sono stati scoperti dai proprietari. L’episodio ha causato danni e disagi, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza domestica. Per aggiornamenti e dettagli, continua a seguire le notizie di DayItalianews.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.