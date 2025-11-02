Entrano in una casa per rubare ma vengono scoperti dai proprietari | ladri in fuga

Ladri in azione, ieri mattina, a Nocera Superiore. Una banda di quattro uomini si è introdotta all'interno di un'abitazione di via Trieste per mettere a segno un colpo. Soltanto che i proprietari li hanno scoperti costringendoli a fuggire. E, poco dopo, sono stati inseguiti dai carabinieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

