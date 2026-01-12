Brad Pitt vorrebbe una seconda stagione di Adolescence Stephen Graham ai Golden Globe | Restate sintonizzati

Durante i Golden Globe 2026, Stephen Graham ha lasciato intendere che una seconda stagione di Adolescence potrebbe essere in fase di sviluppo. La serie, incentrata sulla vicenda di un tredicenne accusato di omicidio, ha suscitato interesse tra pubblico e attori, inclusi Brad Pitt che ha espresso il desiderio di vederne una continuazione. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa possibile evoluzione della storia.

«Restate sintonizzati» è questo l’avvertimento che Stephen Graham, ideatore e protagonista della serie tv Adolescence, secondo quanto riportato da Deadline, si è lasciato sfuggire nel backstage dei Golden Globe 2026, aprendo così alla possibilità che la storia del tredicenne accusato dell’omicidio di una compagna di scuola non sia ancora conclusa. Stuzzicato dai giornalisti Graham ha detto: «Non posso rispondere a questa domanda perché la risposta si trova da qualche parte nei meandri più profondi della mia mente e di quella di Jack (Thorne co-creatore), e la tireremo fuori tra tre o quattro anni». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Golden Globe 2026, da ‘Una battaglia dopo l’altra’ a ‘Adolescence’: tutti i vincitori Leggi anche: Adolescence trionfa ai Golden Globe, il co-creatore: “Eliminare l’odio è responsabilità della nostra generazione, la speranza è meravigliosa” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Brad Pitt vorrebbe una seconda stagione di Adolescence. Stephen Graham ai Golden Globe: «Restate sintonizzati» - Il progetto da 141,2 milioni di visualizzazioni globali nei primi 90 giorni dalla sua uscita potrebbe diventare una serie antologica ... open.online

Piattaforme Su NOW il doc che racconta l’ascesa di Brad Pitt (Vi presento Brad Pitt). Partì verso Los Angeles con la sua macchina e 275 dollari. Quando stava per abbandonare, grazie a uno spot (muto) fu notato dal casting di Thelma & Louise. Entrò sul set da - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.