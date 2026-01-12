Golden Globe 2026 da ‘Una battaglia dopo l’altra’ a ‘Adolescence’ | tutti i vincitori
Ecco i vincitori dei Golden Globe 2026: tra i riconoscimenti principali, il film di Paul Thomas Anderson, 'Una battaglia dopo l’altra', si è imposto nelle categorie cinematografiche, mentre la serie 'Adolescence' ha ottenuto diversi premi nel settore televisivo. La cerimonia ha evidenziato le eccellenze del cinema e della TV, confermando l’importanza di questi riconoscimenti nel panorama dello spettacolo internazionale.
(Adnkronos) – La notte degli 83esimi Golden Globe Awards ha confermato 'Una battaglia dopo l'altra' e 'Adolescence' come grandi protagonisti della serata: il film di Paul Thomas Anderson ha dominato le categorie cinematografiche, mentre la serie tv ha raccolto numerosi riconoscimenti nel settore televisivo. Sul fronte cinema, 'Hamnet – Nel nome del figlio' di Chloé . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
'Hamnet' ha vinto ai Golden Globe come miglior film drammatico, 'Una battaglia dietro l'altra' miglior commedia. #ANSA x.com
