Box Office ITALIA | Buen Camino continua a dominare la classifica

Il Box Office Italia del weekend 8-11 gennaio 2026 registra un leggero calo rispetto alle festività, mantenendo comunque una buona performance grazie alla forza del cine nazionale e al supporto delle festività natalizie. Buen Camino si conferma al vertice della classifica, evidenziando la consolidata preferenza del pubblico verso produzioni italiane. La situazione riflette un mercato cinematografico stabile, nonostante le sfide del periodo post-festivo.

Il Box Office ITALIA del weekend 8-11 gennaio 2026 si è chiuso con un mercato in tenue calo post-feste, ma ancora sostenuto dal traino natalizio e dal prodotto nazionale che continua a dominare le classifiche. Gli incassi complessivi del weekend sono stimati intorno ai 12 milioni di euro, con una tenuta positiva grazie al passaparola e alla forza di titoli come Buen Camino, che si avvicina ai record storici del cinema italiano. Ma vediamo nel dettaglio come si sono comportati i film nel weekend. Buen Camino di Checco Zalone (regia Gennaro Nunziante) ha mantenuto la prima posizione con una performance ancora una volta straordinaria: il weekend, secondo i dati di Cineguru, ha portato circa 7 milioni di euro, con un calo minimo e un totale accumulato che ha superato ora i 63,1 milioni di euro in meno di 3 settimane. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

