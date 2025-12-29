Box Office Italia | Buen Camino debutta con circa 27 milioni nel weekend natalizio

Checco Zalone ha travolto ancora una volta il Box Office ITALIA e riporta il cinema italiano a numeri record per le feste. Buen Camino, il film diretto da Gennaro Nunziante, ha esordito con circa 26.86 milioni di euro nel weekend prolungato 25-28 dicembre (dati Cineguru ), conquistando il primo posto con una quota di mercato dominante e un successo omogeneo in tutta Italia. Il film ha beneficiato di un’occupazione altissima nelle sale, con medie per copia eccezionali e un pubblico che ha premiato la commedia familiare natalizia. È un debutto straripante che supera i precedenti opening di Zalone in periodo simile, confermando l’attore pugliese come fenomeno unico capace di trasformare ogni uscita in un evento nazionale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

