Box Office Italia | Buen Camino debutta con circa 27 milioni nel weekend natalizio
Buon Natale, il cinema italiano torna protagonista con il debutto di
Checco Zalone ha travolto ancora una volta il Box Office ITALIA e riporta il cinema italiano a numeri record per le feste. Buen Camino, il film diretto da Gennaro Nunziante, ha esordito con circa 26.86 milioni di euro nel weekend prolungato 25-28 dicembre (dati Cineguru ), conquistando il primo posto con una quota di mercato dominante e un successo omogeneo in tutta Italia. Il film ha beneficiato di un’occupazione altissima nelle sale, con medie per copia eccezionali e un pubblico che ha premiato la commedia familiare natalizia. È un debutto straripante che supera i precedenti opening di Zalone in periodo simile, confermando l’attore pugliese come fenomeno unico capace di trasformare ogni uscita in un evento nazionale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche: Box Office USA | Avatar: Fuoco e Cenere domina il weekend natalizio con 64 milioni
Leggi anche: Esordio da record per ‘Buen Camino’, Checco Zalone travolge il box office di Natale
Checco Zalone fa il botto: 5,6 milioni al debutto con Buen Camino; Il Buen Camino di Zalone, dominatore assoluto del box office degli ultimi vent’anni, riparte oggi; Buen Camino accende il Natale in 900 cinema; Zalone travolge il Box Office con un Natale record da 5,6 milioni.
Buen Camino di Checco Zalone domina il box office: incassi record in quattro giorni - Checco Zalone domina il botteghino italiano: il suo Buen Camino ha fatto registrare incassi record. lettera43.it
A Buen Camino e Checco Zalone sono bastati quattro giorni per stravolgere il box office italiano 2025 - I numeri del primo weekend (di Natale) del nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino, sono clamorosi e da record ... bestmovie.it
Box Office 25 dicembre, Natale da record con Checco Zalone - Il Natale cinematografico 2025 segna uno dei passaggi più rilevanti per il botteghino italiano grazie all’arrivo di Buen Camino, il nuovo film della ... ciakmagazine.it
CHECCO ZALONE LO HA FATTO ANCORA! La divinità del box office italiano è tornata e lo ha fatto alla grandissima: Buen Camino ha esordito in sala il giorno di Natale ed è diventato immediatamente il film uscito il 25 dicembre più visto di sempre in Italia, co - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.