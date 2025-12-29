Box Office Italia | Buen Camino debutta con circa 27 milioni nel weekend natalizio

Buon Natale, il cinema italiano torna protagonista con il debutto di

Checco Zalone ha travolto ancora una volta il Box Office ITALIA e riporta il cinema italiano a numeri record per le feste. Buen Camino, il film diretto da Gennaro Nunziante, ha esordito con circa 26.86 milioni di euro nel weekend prolungato 25-28 dicembre (dati Cineguru ), conquistando il primo posto con una quota di mercato dominante e un successo omogeneo in tutta Italia. Il film ha beneficiato di un’occupazione altissima nelle sale, con medie per copia eccezionali e un pubblico che ha premiato la commedia familiare natalizia. È un debutto straripante che supera i precedenti opening di Zalone in periodo simile, confermando l’attore pugliese come fenomeno unico capace di trasformare ogni uscita in un evento nazionale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

