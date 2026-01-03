Un punteggio Isa negativo nel 2026 fa scattare i controlli fiscali

A partire dal 2026, un punteggio Isa negativo può determinare l’attivazione automatica dei controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questa novità rappresenta un cambiamento nel metodo di valutazione dei contribuenti, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle verifiche. È importante per le imprese e i professionisti conoscere le nuove procedure e adeguare le proprie pratiche fiscali di conseguenza.

Con l’avvio del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha completamente cambiato strategia nei controlli fiscali. Non ci saranno più delle verifiche a tappeto, ma si preferiranno delle operazioni mirate. Gli uffici competenti selezioneranno esclusivamente i contribuenti ad alto rischio evasione, analizzando qualcosa come 200 banche dati, che sono gestite dal partner tecnologico Sogei. A finire sotto la lente d’ingrandimento ci sarà principalmente lo score di affidabilità fiscale del singolo contribuente, che si baserà sugli Isa (Indicatori Sintetici di Affidabilità). I soggetti che accumulano delle anomalie (ignorano le lettere o non aderiscono al concordato preventivo biennale) finiscono sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Un punteggio Isa negativo nel 2026 fa scattare i controlli fiscali Leggi anche: Insospettito da strani movimenti, agente fa scattare i controlli: trovati e sequestrati due telefonini in carcere Leggi anche: Il via vai di persone da un appartamento del Pigno fa scattare i controlli: arrestato pusher Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Letterina Agenzia delle Entrate in arrivo l'1 gennaio 2026: se non sei in regola è finita | Paghi tutto l'anno; Anno nuovo, nuove scadenze: gli appuntamenti con il Fisco di gennaio 2026. ISA e Partite IVA: in arrivo nuovi controlli fiscali, numerosi e mirati - A partire dal 2026 l’Agenzia delle Entrate cambierà il modus operandi sui controlli fiscali, che scatteranno per i contribuenti ritenuti ad altro rischio secondo alcuni nuovi parametri che coinvolgono ... pmi.it ISA: le nuove regole per gli esoneri e i benefici premiali - esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70mila euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente ... pmi.it Concordato preventivo biennale 2025/2026, l’Agenzia delle Entrate aggiorna il software - L’Agenzia delle Entrate ha lanciato il 28 agosto un aggiornamento al software Il tuo ISA CPB, utilizzato anche per l’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2025/2026 Concordato ... msn.com Le critiche degli spettatori si sono concentrate principalmente su uno degli episodi del Volume 2, affibbiandogli il record negativo di episodio col peggior punteggio su IMDb. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.