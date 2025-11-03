Bonus edilizi al setaccio Valanga di accertamenti su rimborsi e crediti fiscali
Firenze, 3 novembre 2025 – Controlli a tappeto dell’ Agenzia delle Entrate e del Cataso sui proprietari che hanno beneficiato del Superbonus 110%, ma anche di Ecobonus e Sismabonus, e poi si sono “dimenticati“ di aggiornare la rendita catastale o di versare l’ Imu. Entro la fine del 2025 partiranno circa 12mila lettere di “compliance“, destinate a salire a 50mila entro il 2027 solo per i bonus edilizi. Sommando anche gli altri controlli su immobili e dichiarazioni, l’Agenzia punta a raggiungere 60mila comunicazioni complessive nei prossimi due anni. Si tratta di comunicazioni bonarie, non di accertamenti veri e propri: il contribuente viene invitato a verificare la propria posizione e, se necessario, a regolarizzarla spontaneamente, evitando sanzioni e contenziosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
