Bombe a Latina interrogati gli arrestati | i fratelli Spinelli e Mauriello scelgono il silenzio

Da latinatoday.it 12 gen 2026

Sono stati interrogati i quattro sospettati coinvolti nell'inchiesta sulle bombe a Latina, condotta da carabinieri e polizia. Tra questi, i fratelli Spinelli e Mauriello hanno scelto di mantenere il silenzio. Le indagini proseguono per fare chiarezza sui fatti e sui responsabili di questa vicenda.

Sono stati interrogati i quattro arrestati nell'ambito dell'inchiesta congiunta, condotta da carabinieri e polizia, sulla stagione delle bombe a Latina. Ritenuti a vario titolo responsabili di tre delle esplosioni avvenute tra settembre e novembre nel capoluogo, i fratelli Mattia e Yuri Spinelli. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

