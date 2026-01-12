Bombe a Latina interrogati gli arrestati | i fratelli Spinelli e Mauriello scelgono il silenzio

Sono stati interrogati i quattro sospettati coinvolti nell'inchiesta sulle bombe a Latina, condotta da carabinieri e polizia. Tra questi, i fratelli Spinelli e Mauriello hanno scelto di mantenere il silenzio. Le indagini proseguono per fare chiarezza sui fatti e sui responsabili di questa vicenda.

