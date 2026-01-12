Venti bombe prese a Foggia e gente disposta a morire | così Spinelli ha scatenato la guerra criminale a Latina

Da foggiatoday.it 12 gen 2026

L'articolo analizza il contesto della recente escalation criminale a Latina, legata all'acquisto di circa venti bombe a Foggia da parte di Mattia e Yuri Spinelli. Questi ordigni sono stati utilizzati per generare tensioni e atti di violenza, mettendo in discussione la stabilità della comunità locale. La vicenda evidenzia le dinamiche di una guerra tra fazioni, con implicazioni che coinvolgono il fenomeno della criminalità organizzata.

Sarebbero stati acquistati a Foggia, una ventina in tutto, gli ordigni utilizzati per creare disordine pubblico e incutere timore all'intera comunità e agli esponenti della fazione rivale, con una serie di attentati pianificati nel dettaglio, da parte di Mattia e Yuri Spinelli, che potevano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

