Bombe a Latina le intercettazioni in cella che inchiodano il gruppo di Spinelli | Ho scatenato una guerra

Le indagini a Latina rivelano le conversazioni intercettate in cella che coinvolgono il gruppo di Spinelli, evidenziando come siano state pianificate e utilizzate bombe acquistate a Foggia. Le intercettazioni mostrano l’intento di creare disordini e di intimidire la comunità e i rivali. Questa operazione evidenzia il livello di organizzazione e le implicazioni criminali di un gruppo coinvolto in attività di natura esplosiva e intimidatoria.
Venti bombe acquistate a Foggia, utilizzate per creare disordine pubblico e incutere timore all'intera comunità e anche agli esponenti della fazione rivale, con una serie di attentati pianificati nel dettaglio. Oltre all'esplosivo però i fratelli Spinelli potevano contare anche su un'ampia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
