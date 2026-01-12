Bologna stop Lucumí | lesione muscolare e 3-4 settimane out

Jhon Lucumí di Bologna dovrà rimanere lontano dal campo per circa 3-4 settimane a causa di una lesione muscolare riscontrata nell’ultima partita di campionato. La società ha confermato l’entità dell’infortunio, che richiederà un periodo di recupero e riabilitazione. La squadra dovrà ora valutare le soluzioni alternative per coprire la sua assenza nel reparto difensivo.

Jhon Lucumí dovrà fermarsi per alcune settimane dopo l’infortunio rimediato nell’ultimo turno di campionato. Il difensore colombiano era stato sostituito prima della mezz’ora nella gara pareggiata sul campo del Como. Gli esami strumentali svolti nelle ultime ore hanno chiarito il quadro clinico: lesione di basso grado al bicipite femorale destro. I tempi di recupero stimati sono di 3-4 settimane, una notizia che complica i piani di Vincenzo Italiano. Lucumí salterà il recupero contro il Verona e le successive sfide di campionato con Fiorentina, Genoa e Milan, oltre agli ultimi due impegni di Europa League contro Celtic e Maccabi Tel Aviv. 🔗 Leggi su Como1907news.com

